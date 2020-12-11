



Prof. Dr. Çalışkan, Çin'de üretilen ve Türkiye'de 11 Aralık'tan sonra uygulanması planlanan Covid-19 aşısıyla ilgili ise toplumda ön yargı olduğunu belirterek, "Özellikle Çin malları ile ilgili toplumda bir ön yargı var; fakat Çin üretim teknolojileri açısından en güçlü ülkelerden biri. Şu anda aşı konuşulduğunda aslında en pahalı aşı, Çin tarafından üretilen aşı. Eğer bir fiyat karşılaştırması yapılacak olursak bunu da ifade etmek lazım. Çin aşısı, teknolojisini en iyi bildiğimiz aşı olduğu için bir miktar öne çıkıyor. Biz aşının ülke menşesini, ülke kökenini ifade etmiyoruz; aşının üretim koşulları, tedariki ve ulaştırması ile daha çok ilgileniyoruz. 'En kolay aşı, en kolay yolla ve en güçlü koruyuculukla koruyan aşıdır' diyoruz" dedi.