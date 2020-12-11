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    • 11.12.2020 20:08
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    Bursa Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu

    Bursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayacak ve 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi şehir merkezindeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

    DHA
    AA
    Bursa'da kısıtlama yoğunluğu

    İçişleri Bakanlığının "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgeleri kapsamında, hafta sonu için cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde ana yollarda trafik akışı aksadı.

    Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yolların kavşak ve trafik lambalarının yer aldığı kesişme noktalarında trafik akışının sürmesi için yönlendirmelerde bulundu.

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