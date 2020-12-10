Yorgun yıllarım

Hayat gerçekten yordu. 2 çocuk büyütmek kolay değildi. Biri 14 diğeri 13 yaşında. Şimdi eşim bir çocuk daha istiyor. Yoruldum, buna gücüm yok. Israr ediyor ve günlerdir konuşmuyor. Şimdi o konuşmuyorsa sen konuşacaksın. 2 çocuğunuzun olması çok güzel. Yeni bir bebek yeni bir sorumluluk anlamına geliyor. Çocuklarınızı büyüttükten sonra aynı günleri yaşamak kolay değil. Eminim artık çok da sabrınız yoktur. Eşinizin bu ısrarının temeline inmeniz gerekiyor. Neden? Bunu açıklamadan çocuk istiyorsa, hatalı. Nedenini size söylediyse, ikna edememiş. Bu da net. Eşinizin ısrarının ne kadar yanlış olduğunu anlaması gerekiyor. Küsmek nedir! Çocuk oyuncağı mı evlilikler. Eşinizin biraz şımarık davrandığını düşünüyorum. Kusura bakmasın bu şımarıklıktan vazgeçmek zorunda. Sizi ikna edecek yaklaşımı bulamazsa hiçbir adım atmayın.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET