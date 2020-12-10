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    • 10.12.2020 22:56
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    bölgesinde yer alan 'ta yüklü () kamyonet ele geçirildi

    bölgesinde yer alan ve 'nin kuzeyinde bulunan 'ta el yapımı () yüklü kamyonet ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı. Valiliğinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin tahkikatın başlatıldığı aktarıldı.

    AA
    Cerablus'ta patlayıcı yüklü kamyonet ele geçirildi

    'nin kuzeyinde ile terörden arındırılan 'ta el yapımı () yüklü kamyonet ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

    Valiliğinden yapılan açıklamada, Cerablus'a Gaziantep Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmetinin verildiği anımsatılarak şu değerlendirme yapıldı:

    "Cerablus'ta, bugün 13.00 sularında El Humran köyünde yapılan kontrolde EYP yüklü kamyonet ile bir şahıs yakalanmış, can ve mal kaybı olmayacak şekilde bahse konu EYP olay yerinde imha edilmiştir."

    Açıklamada ayrıca yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikatın başlatıldığı aktarıldı.

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    Haberler Güncel Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus'ta patlayıcı yüklü (EYP) kamyonet ele geçirildi