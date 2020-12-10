İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Leyla Demir (35), 7 bin 500 TL para ödeyerek Güneşli'deki özel bir klinikte burun estetiği ameliyatı oldu. Bandajların çıkarılmasıyla burnundaki yamukluk ortaya çıktı. Depresyona giren kadın, kliniğe dava açacağını söyledi. Estetik ameliyatını küçük yaşta geçirdiği bir kazadan dolayı yaptırdığını belirten Demir, "Küçük bir şey istemediğimi, en azından doğal olmasını istediğimi söyledim. Beyefendi düzelteyim derken sol tarafına doğru yamuk yapmış. Aylardır çalışamıyorum. Vücudumun yüzde 90'ı ürtikerden dolayı enfeksiyon olmuş. Çok mağdurum. Yardıma ihtiyacım var" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

STRESTEN YARALAR ÇIKTI