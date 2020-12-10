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    • 10.12.2020 Gazete
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    Estetik yaptıran 'in burnu yamuk çıkınca...

    , 7 bin 500 liraya burun estetiği ameliyatı yaptırdı. Burnunda yamukluk fark eden kadın, hayatının şokunu yaşadı.

    Estetik kurbanı

    İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Leyla Demir (35), 7 bin 500 TL para ödeyerek Güneşli'deki özel bir klinikte burun estetiği ameliyatı oldu. Bandajların çıkarılmasıyla burnundaki yamukluk ortaya çıktı. Depresyona giren kadın, kliniğe dava açacağını söyledi. Estetik ameliyatını küçük yaşta geçirdiği bir kazadan dolayı yaptırdığını belirten Demir, "Küçük bir şey istemediğimi, en azından doğal olmasını istediğimi söyledim. Beyefendi düzelteyim derken sol tarafına doğru yamuk yapmış. Aylardır çalışamıyorum. Vücudumun yüzde 90'ı ürtikerden dolayı enfeksiyon olmuş. Çok mağdurum. Yardıma ihtiyacım var" dedi.

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    STRESTEN YARALAR ÇIKTI

    Leyla Demir'in vücudunda stresten dolayı yaralar çıktı. "Ufak çocuğum 'Anne senin burnun yamuk' dediği zaman psikolojim bozuluyor. 2 kere intihar ettim. Bir daha intihar etmek istemiyorum" dedi.
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    Haberler Güncel Estetik yaptıran Leyla Demir'in burnu yamuk çıkınca...