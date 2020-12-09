REFİK ALİ ONANER KİMDİR?

1995'ten bu yana Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan Ali Onaner, sırasıyla Avrupa İşleri Genel Müdür Yardımcılığı'nda (1995-1996), Siyasi İşler ve Avrupa Birliği Müsteşar Yardımcılığı'nda (1997-1998) ve Genel Siyasi İşler Müsteşar Yardımcılığı'nda (1998-1999)Aday Meslek Memuru, Tunus Büyükelçiliği'nde Ataşe ve Üçüncü Katip (1999-2002), Paris Büyükelçiliği'nde İkinci Katip ve Başkatip (2002-2004) olarak çalışmış, akabinde Müsteşar Özel Kalem Müdürü (2004-2006) olarak görevine devam etmiştir. 2006-2010 yılları arasında BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği'nde Başkatip, Müsteşar ve Daimi Temsilcilik Müsteşarlığı yapan Onaner, 2010-2012 arasında İnsan Hakları Daire Başkanlığı görevini üstlenmiştir.