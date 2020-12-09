Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasından sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 54 büyükelçiye büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Bu isimler arasında yer alan ve Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi olarak görevlendirilen Refik Ali Onaner'in bir özelliği dikkatlerden kaçmadı.
MACRON'UN SINIF ARKADAŞI
Refik Ali Onaner, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üniversiteden sınıf arkadaşı. İkili Fransa'nın en prestijli yüksek okullarından Ulusal Yönetim Okulu'nda 2002-2004 yılları arasında birlikte eğitim gördü.
MACRON'U TEBRİK ETMİŞTİ
Onaner, Emmanuel Macron Fransa Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda sınıf arkadaşını cumhurbşakanı seçildiği için tebrik etmişti.
FRANSIZ MEDYASI OLUMLU GÖRDÜ
Öte yandan bu gelişmeyi Frasa'da yayın yapan Le Point dergisi iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi olarak değerlendirdi. Dergi "Macron'un dostu Onaner Paris Büyükelçisi olarak atandı" ifadesini kullandı.
REFİK ALİ ONANER KİMDİR?
1995'ten bu yana Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan Ali Onaner, sırasıyla Avrupa İşleri Genel Müdür Yardımcılığı'nda (1995-1996), Siyasi İşler ve Avrupa Birliği Müsteşar Yardımcılığı'nda (1997-1998) ve Genel Siyasi İşler Müsteşar Yardımcılığı'nda (1998-1999)Aday Meslek Memuru, Tunus Büyükelçiliği'nde Ataşe ve Üçüncü Katip (1999-2002), Paris Büyükelçiliği'nde İkinci Katip ve Başkatip (2002-2004) olarak çalışmış, akabinde Müsteşar Özel Kalem Müdürü (2004-2006) olarak görevine devam etmiştir. 2006-2010 yılları arasında BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği'nde Başkatip, Müsteşar ve Daimi Temsilcilik Müsteşarlığı yapan Onaner, 2010-2012 arasında İnsan Hakları Daire Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
Paris Büyükelçiliği'nde Büyükelçilik Müsteşarı(2012-2014) ve Elçi-Müsteşar (2014-2017)olarak çalışmıştır. 2017 Ocak-Eylül döneminde Irak İle İlişkiler Genel Müdür Yardımcı Vekili görevini yürütmüş, Eylül 2017'de başladığı Bakan Özel Müşavirliği görevini Temmuz 2019'a kadar sürdürmüş ve 22 Temmuz 2019 tarihinde T.C. Tunus Büyükelçisi olarak göreve başlamıştır.
Cenevre Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde İşletme bölümünden mezun olan Onaner Ecole Nationale d'Administration'da yüksek lisans yapmıştır. 1973 yılında Ankara'da doğan Ali Onaner evli ve 2 çocuk babasıdır.