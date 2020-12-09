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    • 09.12.2020 09:49
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    Son dakika: 'da operasyonu

    'da ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Bu kişilerin ev ve araçlarında 150 gram esrar, 100 gram metamfetamin, bir miktar sentetik kannabinoid ile hassas terazi ele geçirdi.

    Bursa'da uyuşturucu operasyonu

    'da düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

    ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    U.O, B.E, İ.Ş, S.D, B.G. ve M.K'yi gözaltına alan ekipler, bu kişilerin ev ve araçlarında 150 gram esrar, 100 gram metamfetamin, bir miktar sentetik kannabinoid ile hassas terazi ele geçirdi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bursa'da uyuşturucu operasyonu