Mehmet Ceyhan kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan son durum nedir?

Mehmet Ceyhan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ceyhan son durum nedir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ceyhan'ın fenalaşmasının ardından sevilen doktorun son durumunun ne olduğu da merak ediliyor. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ceyhan'ın yorgunluk nedeniyle fenalaştığı belirtildi.
MEHMET CEYHAN SON DURUM NEDİR?
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı canlı yayınında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Bilim Kurulu üyesi de olan Ceyhan, programa kanalın Ankara stüdyosundan katıldı. Program sırasında Ceyhan'ın fenalaşması üzerine yayına ara verildi. Daha sonra da sağlık ekibine haber verildi.
Demirören Medya Ankara binasına gelen sağlık ekibi, Cayhan'ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ceyhan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, yorgunluk nedeniyle fenalaştığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın durumuna ilişkin, "Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.
MEHMET CEYHAN KİMDİR?
Prof.Dr. Mehmet Ceyhan 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi' nden mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisasına başladı ve 1985 yılında ihtisasını tamamladı. 1983-1985 yıllarında Beslenme ve Metabolizma Ünitesi'nde yaptığı çalışmalar sonucu, bu dalda bilim uzmanlığı derecesi aldı.
Askerlik hizmetini Adana Askeri Hastanesi'nde 1985-1987 yıllarında, zorunlu hizmetini ise 1987-1989 yıllarında Ankara Etimesgut Devlet Hastanesinde yerine getirdi.
1988 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yandal ihtisası yaptı. 1995 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları profesörü oldu.
1998 yılında A.B.D'nde Cincinnati Childrens Hospital'da, Çocuk Enfeksiyon Bölümü'nde çalıştı. Dr. Ceyhan 1985 yılında Gürson Çocuk Sağlığı Vakfı, Cihat Tahsin Gürson Araştırma Ödülü'nde birincilik, 1986 yılında ikincilik; 1988 yılında ise Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) teşvik ödülünü kazandı.