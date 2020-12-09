Bakan Koca, İBB tarafından açıklanan Kovid-19 bağlantılı ölüm sayıları ile Bakanlık tarafından açıklanan ölüm sayıları arasında neden fark olduğunu basite indirgeyerek anlattı. Bakan Koca, ölüm belgeleri üzerinden muhaliflerin iddialarına cevap verdi. Bakan Koca, her bulaşıcı hastalığın Kovid-19 olmadığını tekrar anlatarak konuya dair tüm şüpheleri ortadan kaldırdı.
"SİYASET KONUSU YAPILMASINA ÜZÜLÜYORUM"
Özellikle şu dönemde ölüm sayılarının siyasetin konusu yapılmasına gerçekten çok üzülüyorum. Bildiğiniz gibi Mart ayında vefat edenlere uygulanan bir yaklaşım vardı, defnedilirken. Ceset torbalarında farklı mezarlıklarda özel defnedilmesi şeklinde bir anlayış söz konusu idi. O dönemde bir genelge yayınladık. Şunu ifade ettik; Kovid bir bulaşıcı hastalıktır, diğer bulaşıcı hastalıklar gibi defnin yapılmasını belirten özel ceset torbaları içinde olmamasını ifade eden bir genelge.
"KARIŞIKLIĞI GİDERMEMİZ GEREKİYOR"
Bulaşıcı hastalıklar nasıl defnediliyorsa Kovid'in de aynı şekilde defnedilmesini belirten genelgeydi. Bu genelgeden sonra bulaşıcı hastalıklar olarak işlenmiş oldu. Ölüm belgesinde solda gördüğünüz sağ üst tarafında ölüm şekli yazar. Bu karışıklığı gidermemiz gerekiyor. 7 yıl önce uygulanan bir tablo. Daha sade olması gerekiyor. Ölüm belgesinin kendisi karışık. En üst tarafta ölüm şekli yazar, sol altta ise ölüm nedeni yazar. Ölüm şekli defnedilirken erken dönemde doğal mı, adli mi, bulaşıcı hastalıklar anlamında tedbir alınması gereken ölüm mü, sadece bunu belirtir.
"ÖLÜM NEDENİ AYNI ANDA DOLDURULMAZ"
Bunu ilk hekim doldurur. Doğal, adli, bulaşıcı olup olmadığını belirtir, sağ üst köşede. Bununla ilgili müdürlüğe, belediyeye defin için gönderilmiş olur. Aşağıda sol altta görmüş olduğunuz ölüm nedeni aynı anda doldurulmaz. Defnedilirken neye uyulması gerektiğini belirtmek içindir o. Sol altta ise ölüm nedeninde 4 başlık var. Esas sebep, altta ikinci, üçüncü, dördüncü sebep. Bunu ikinci hekim dosyasını kontrol ederek ölüm nedenini yazar. Kovid nereye yazılır? Sol altta ölüm nedeni olan kısma yazılır. Sağ üstteki bulaşıcı hastalıklar kısmına yazılmaz. Oraya sadece enfeksiyonu, tedrbir alınması gereken bir durumu belirtip belirtmemek için yazılır.
"HER ATEŞİ OLAN..."
Aşağıda bulaşıcı hastalıklar başlığı var, bir tanesi de Kovid. Mart'tan sonra her enfeksiyon bulgusu olan, her ateşi olan, parametrelerinde enfeksiyon bulgusu olan akciğer enfeksiyonu olan herkes Kovid olmasın diye yıkanırken tedbir alınsın diyerek bulaşıcı hastalıklar diye yazılıyor.
"TEDBİR ALINSIN DİYE..."
Bulaşıcı hastalıklar arttığı için yazılmıyor. Her enfeksiyon bulgusu olan hasta yıkanırken tedbir alınsın diye bulaşıcı hastalıklar diye işleniyor.
"BU HASTANIN PCR NE? NEGATİF. PEKİ BU KOVİD Mİ?"
Vefat eden bir hastamızdan bahsediyoruz. Ölüm şekli bulaşıcı hastalık. Nedeni kronik böbrek yetmezliği. Bu hastanın PCR ne? Negatif. Peki bu Kovid mi? Burada enfeksiyon bulgusu olduğu için tedbiren yıkanırken, defnedilirken tedbir alınsın diye işleniyor. Marttan önce aynı rakamları söyleyen kişiler geçmişe baksın.
"KOVİD'LE Mİ HAYATINI KAYBETTİ, YOKSA..."
Biz PCR'yi pozitif olan ölümleri, hayatını kaybedenleri bildiriyoruz. DSÖ biliyor. Bizim bildirdiğimiz rakamlar PCR'i pozitif olan kişiler. Bunun dışında PCR pozitif olduğu halde Kovid olmadığını söyleyen DSÖ'nün teknik raporu var. DSÖ diyor ki, vakalarını bildirirken PCR pozitif olanı bildiriyor. Ama DSÖ teknik raporunda tramva, trafik kazası gelmiş testi pozitif 'Bu Kovid değildir' diyor. Primer sebep önemlidir. Kovid ikinci bir sebep olabilir. Kovid'le mi hayatını kaybetti, yoksa kolaylaştıran bir sebep mi oldu?
MUHALİF VEKİLİN ZEKA SEVİYESİNE İNDİ
Enfeksiyonu var, enfarktüs geçirmiş, bu Kovid değildir diyor. Bu iş teknik bir iş. Bununla ilgili kararı veren hekimlerimiz. Birincil hekim birinci takip eden, ayrıca ölümün nedenini onaylayan ikinci hekim devreye giriyor. Bu kadar teknik işi yapan hekimlerimiz. Hekimlerimize güvenmiyor muyuz? Dün bir vekil arkadaş, çok da muhalefet eden vekil arkadaş. "İstanbul'da bizim hastamız Kovid değil, bulaşıcı hastalıklar" diye yazıldı diye isyan ediyor. Bu hasta emekli asker, bu yanlış yazıldı değiştirilmesini istiyoruz diyerek bana kadar ulaştı. Niye? Enfeksiyon olduğu için. Ben ölüm şekline bulaşıcı hastalıklar yazan arkadaşa birşey diyemeyiz. Ölüm nedeni önemlidir. Bu da bir iki gün sonra değerlendirilir. Ben oradaki arkadaşlara 'bunu hızlandırın' talimatı dışında bir talimat veremem dedim. Dün İstanbul'da, üç defa PCR'i yapılmış negatif! Enfeksiyon bulgusu olan herkes Kovid olabilir. Tedbir alınsın diye üst tarafa yazılıyor.
Ölüm üzerinden vatandaşımızı, 83 milyonumuzu bir ve beraber daha çok güven vererek pandemide mücadeleyi güçlü kılmamız gerekiyor. Herkesin üzerine düşeni sonuna kadar yapma gayreti içinde olması gerekiyor. Bizim salgın yönetimini siyasi beklentilere harcamamız gerekiyor.