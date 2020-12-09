Vefat eden bir hastamızdan bahsediyoruz. Ölüm şekli bulaşıcı hastalık. Nedeni kronik böbrek yetmezliği. Bu hastanın PCR ne? Negatif. Peki bu Kovid mi? Burada enfeksiyon bulgusu olduğu için tedbiren yıkanırken, defnedilirken tedbir alınsın diye işleniyor. Marttan önce aynı rakamları söyleyen kişiler geçmişe baksın.

"KOVİD'LE Mİ HAYATINI KAYBETTİ, YOKSA..."

Biz PCR'yi pozitif olan ölümleri, hayatını kaybedenleri bildiriyoruz. DSÖ biliyor. Bizim bildirdiğimiz rakamlar PCR'i pozitif olan kişiler. Bunun dışında PCR pozitif olduğu halde Kovid olmadığını söyleyen DSÖ'nün teknik raporu var. DSÖ diyor ki, vakalarını bildirirken PCR pozitif olanı bildiriyor. Ama DSÖ teknik raporunda tramva, trafik kazası gelmiş testi pozitif 'Bu Kovid değildir' diyor. Primer sebep önemlidir. Kovid ikinci bir sebep olabilir. Kovid'le mi hayatını kaybetti, yoksa kolaylaştıran bir sebep mi oldu?

MUHALİF VEKİLİN ZEKA SEVİYESİNE İNDİ

Enfeksiyonu var, enfarktüs geçirmiş, bu Kovid değildir diyor. Bu iş teknik bir iş. Bununla ilgili kararı veren hekimlerimiz. Birincil hekim birinci takip eden, ayrıca ölümün nedenini onaylayan ikinci hekim devreye giriyor. Bu kadar teknik işi yapan hekimlerimiz. Hekimlerimize güvenmiyor muyuz? Dün bir vekil arkadaş, çok da muhalefet eden vekil arkadaş. "İstanbul'da bizim hastamız Kovid değil, bulaşıcı hastalıklar" diye yazıldı diye isyan ediyor. Bu hasta emekli asker, bu yanlış yazıldı değiştirilmesini istiyoruz diyerek bana kadar ulaştı. Niye? Enfeksiyon olduğu için. Ben ölüm şekline bulaşıcı hastalıklar yazan arkadaşa birşey diyemeyiz. Ölüm nedeni önemlidir. Bu da bir iki gün sonra değerlendirilir. Ben oradaki arkadaşlara 'bunu hızlandırın' talimatı dışında bir talimat veremem dedim. Dün İstanbul'da, üç defa PCR'i yapılmış negatif! Enfeksiyon bulgusu olan herkes Kovid olabilir. Tedbir alınsın diye üst tarafa yazılıyor.