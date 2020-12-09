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    • 09.12.2020 20:08
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 ve sayılarını duyurdu | Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... 9 , hasta ve sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 712 vaka tespit edildi.

    AJANSLAR
    Koronavirüste son durum


    Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 901 oldu, son 24 saatte 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 447 bin 361'e yükseldi.

    YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI
    Koca, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranının İstanbul'da yüzde 68,2, Ankara'da yüzde 73,5, İzmir'de ise yüzde 77,6 olduğunu bildirdi.



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