Cyberpunk 2077 fiyatı ne kadar? Cyberpunk sistem gereksinimleri ve fiyatı günün en çok merak edilen konularından birisi oldu. Polonyalı oyun firması CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve yapımı yıllar süren oyunun şimdiden efsane olacağı konuşuluyor. Bu oyunu deneyimlemek isteyenler Cyberpunk 2077 indirme yollarını merak ediyor. Oyunun hangi ekran kartında nasıl performans vereceği de belli oldu.