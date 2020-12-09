Cyberpunk 2077 fiyatı ne kadar? Cyberpunk sistem gereksinimleri ve fiyatı günün en çok merak edilen konularından birisi oldu. Polonyalı oyun firması CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve yapımı yıllar süren oyunun şimdiden efsane olacağı konuşuluyor. Bu oyunu deneyimlemek isteyenler Cyberpunk 2077 indirme yollarını merak ediyor. Oyunun hangi ekran kartında nasıl performans vereceği de belli oldu.
CYBERPUNK 2077 FİYATI NE KADAR?
Epic Games Store: 249.00 TL
Steam: 249.00 TL
PlayStation Store: 459.00 TL
Xbox Store: 468.00 TL
GOG: 41.99 Dolar
CYBERPUNK SİSTEM GEREKSİNİMLERİ!
Oyunun yaklaşık 80GB'lık alan kaplayacak olması bekleniyor.
Minimum sistem gereksinimleri:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7 or 10
İşlemci: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon RX 470
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
İlave Notlar: SSD önerilir
Önerilen sistem gereksinimleri:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G
Bellek: 12 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon R9 Fury
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 70 GB kullanılabilir alan