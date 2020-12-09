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    • 09.12.2020 14:00
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    indirme yolları nelerdir? ne kadar? Cyberpunk sistem gereksinimleri…

    indirme yolları bu oyunu merakla bekleyenler tarafından araştırılıyor. Tüm dünyada heyecan uyandıran ve yıllardır beklenen Cyberpunk 2077 oyunu piyasaya çıkıyor. Oyunun çıkmasına geri sayım yapılırken ve gündem konusu oldu. Büyük beklenti yaratan oyunda ünlü oyuncu Keanu Reeves de yer alacak. İşte, yolları…

    takvim.com.tr
    Cyberpunk 2077 indirme yolları nelerdir? Cyberpunk 2077 fiyatı ne kadar?

    Cyberpunk 2077 fiyatı ne kadar? Cyberpunk sistem gereksinimleri ve fiyatı günün en çok merak edilen konularından birisi oldu. Polonyalı oyun firması CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve yapımı yıllar süren oyunun şimdiden efsane olacağı konuşuluyor. Bu oyunu deneyimlemek isteyenler Cyberpunk 2077 indirme yollarını merak ediyor. Oyunun hangi ekran kartında nasıl performans vereceği de belli oldu.

    CYBERPUNK 2077 FİYATI NE KADAR?

    Epic Games Store: 249.00 TL

    Steam: 249.00 TL

    PlayStation Store: 459.00 TL

    Xbox Store: 468.00 TL

    GOG: 41.99 Dolar

    CYBERPUNK 2077 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    CYBERPUNK SİSTEM GEREKSİNİMLERİ!

    Oyunun yaklaşık 80GB'lık alan kaplayacak olması bekleniyor.

    Minimum sistem gereksinimleri:

    64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

    İşletim Sistemi: Windows 7 or 10

    İşlemci: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310

    Bellek: 8 GB RAM

    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon RX 470

    DirectX: Sürüm 12

    Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

    İlave Notlar: SSD önerilir

    Önerilen sistem gereksinimleri:

    64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

    İşletim Sistemi: Windows 10

    İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G

    Bellek: 12 GB RAM

    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon R9 Fury

    DirectX: Sürüm 12

    Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
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    Haberler Güncel Cyberpunk 2077 indirme yolları nelerdir? Cyberpunk 2077 fiyatı ne kadar? Cyberpunk sistem gereksinimleri…