



"Sayın milletvekilleri, şu anda mevzubahis olan vatandır. Emperyal güçler yüzyıl önceki yenilginin rövanşını almak için tetiktedirler. Başka Türkiye yoktur. Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak ya da ne pahasına olursa olsun iktidarı alabilmek için değil, memleketi karpuz gibi ikiye bölmeden, icat çıkarmadan; vatan için, millet için en geçerli yol, kula kulluk etmeden Türk milleti ittifakıdır. (CHP, AK PARTİ, MHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)"

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)



BAŞKAN - Evet, Hüseyin Bey, bütün gruplar sizi alkışlıyor onun için devam edin lütfen.

Buyurun.



HÜSEYİN AVNİ AKSOY: Mustafa Kemal Atatürk Kuvayımilliye'nin oluşmasına çalışırken etrafındakilerden umutsuzluk içinde olan birisi: 'Paşam, memleket işgal edilmiş, ordu tümüyle dağılmış, büyük devletler bizim sonumuzu görüşüyorlar. Galip devletlerin kuvvetli orduları ve donanmaları karşısında kurmak istediğiniz Kuvayımilliye ne işe yarar?' dedi. Mustafa Kemal gayet sakin şu cevabı verdi: 'Kuvayımilliye, namuslu bir insanın yastığının altındaki tabancaya benzer, namusunu korumak için her hangi bir ümit kalmadığı anda hiç olmazsa intihar etmeye yarar.'

Kuvayımilliye dimdik ayaktadır.



Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP, AK PARTİ, MHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)"