



MÜŞTEREK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıklarınca, Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış üslenme alanlarını bulmak maksadıyla müşterek operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.