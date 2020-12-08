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    • 08.12.2020 17:25
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    Büyükelçiler kararnamesi 2020! Atama yapılan yeni büyükelçiler kimdir?

    2020 büyükelçiler kararnamesi yayımlandı. Yeni ataması yapılan büyükelçiler belli oldu. Birçok ülkeye yeni büyükelçi atamaları yapıldı. Edinilen bilgilere göre; Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.

    takvim.com.tr
    Büyükelçiler kararnamesi 2020! Atama yapılan yeni büyükelçiler kimdir?

    Atama yapılan büyükelçiler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2020 büyükelçiler kararnamesinin ardından birçok ülkeye yeni ataması yapılan büyükelçiler belli oldu. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi. Peki diğer ülkelerde kim nereye atandı?

    ATAMASI YAPILAN BÜYÜKELÇİLER

    ABD Washington Büyükelçiliği Hasan Murat Mercan

    Afganistan Kabil Büyükelçiliği Cihad Erginay

    Almanya Berlin Büyükelçiliği Ahmet Başar Şen

    Avusturya AGİT Daimi Temsilciliği Hatun Demirer

    Azerbaycan Bakü Büyükelçiliği Ahmet Demirok

    Bahreyn Manama Büyükelçiliği Esin Çakıl

    BAE Abu Dabi Büyükelçiliği Tugay Tunçer

    Bosna-Hersek Saraybosna Büyükelçiliği Sadık Babür Girgin

    Brunei Darüsselam Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği Hamit Ersoy

    Burkina Faso Vagadugu Büyükelçiliği Nilgün Erdem Arı

    Eritre Asmara Büyükelçiliği Mehmet Selim Kartal

    Fas Rabat Büyükelçiliği Adnan Keçeci

    Fransa Paris Büyükelçiliği Refik Ali Onaner

    Fransa OECD Daimi Temsilciliği Kerem Alkin

    Gine Konakri Büyükelçiliği Volkan Türk Vural

    Güney Afrika Pretorya Büyükelçiliği Ayşegül Kandaş

    Güney Sudan Juba Büyükelçiliği Erdem Mutaf

    Hindistan Yeni Delhi Büyükelçiliği Fırat Sunel

    Irak Bağdat Büyükelçiliği Ali Rıza Güney

    İrlanda Dublin Büyükelçiliği Mehmet Hakan Olcay

    İspanya Madrid Büyükelçiliği Burak Akçapar

    İsviçre DTÖ Daimi Temsilciliği Alparslan Acarsoy

    İsviçre Bern Büyükelçiliği Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy

    İtalya Roma Büyükelçiliği Ömer Gücük

    Japonya Tokyo Büyükelçiliği Korkut Güngen

    Kamerun Yaounde Büyükelçiliği Volkan Işıkcı

    Kırgızistan Bişkek Büyükelçiliği Ahmet Sadık Doğan

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kinşasa Büyükelçiliği Mehmet Munis Dirik

    Küba Havana Büyükelçiliği Vehbi Esgel Etensel

    Libya Trablus Büyükelçiliği Kenan Yılmaz

    Lübnan Beyrut Büyükelçiliği Ali Barış Ulusoy

    Moğolistan Ulanbator Büyükelçiliği Zafer Ateş

    Mozambik Maputo Büyükelçiliği Hüseyin Avni Aksoy

    Myanmar Nepido Büyükelçiliği Ali Sait Akın

    Nijerya Abuja Büyükelçiliği Hidayet Bayraktar

    Özbekistan Taşkent Büyükelçiliği Olgan Bekar

    Panama Panama Büyükelçiliği Lebibe Gülhan Ulutekin

    Paraguay Asuncion Büyükelçiliği Serhat Aksen

    Polonya Varşova Büyükelçiliği Cengiz Kamil Fırat

    Sırbistan Belgrad Büyükelçiliği Hami Aksoy

    Sierre Leone Freetown Büyükelçiliği Sibel Erkan

    Singapur Singapur Büyükelçiliği Mehmet Burçin Gönenli

    Slovakya Bratislava Büyükelçiliği Yunus Demirer

    Slovenya Lübliyana Büyükelçiliği Aylin Taşhan

    Suudi Arabistan Riyad Büyükelçiliği Fatih Ulusoy

    Tacikistan Duşanbe Büyükelçiliği Emre Zeki Karagöl

    Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği Mehmet Güllüoğlu

    Tayland Bangkok Büyükelçiliği Serap Ersoy

    Togo Lome Büyükelçiliği Esra Demir

    Tunus Tunus Büyükelçiliği Çağlar Fahri Çakıralp

    Uruguay Montevideo Büyükelçiliği Hüseyin Müftüoğlu

    Yemen Sana Büyükelçiliği Mustafa Pulat

    Yeni Zelanda Wellington Büyükelçiliği Fatma Ömür Ünsay

    Zambiya Lusaka Büyükelçiliği İstem Cırcıroğlu
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    Haberler Güncel Büyükelçiler kararnamesi 2020! Atama yapılan yeni büyükelçiler kimdir?