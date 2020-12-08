Büyükelçiler kararnamesi 2020! Atama yapılan yeni büyükelçiler kimdir?

Atama yapılan büyükelçiler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2020 büyükelçiler kararnamesinin ardından birçok ülkeye yeni ataması yapılan büyükelçiler belli oldu. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi. Peki diğer ülkelerde kim nereye atandı?

ATAMASI YAPILAN BÜYÜKELÇİLER

ABD Washington Büyükelçiliği Hasan Murat Mercan

Afganistan Kabil Büyükelçiliği Cihad Erginay