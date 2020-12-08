Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Erzurum ve Kars'ta 5, Ağrı'da 4, Iğdır 0, Tunceli'de 1, Erzincan'da ise 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli ve Erzincan'da 7, Iğdır'da 6, Erzurum ve Ağrı'da 3, Kars ve Ardahan'da 2 derece olacağı tahmin ediliyor.