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    • 08.12.2020 12:34
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    kimdir, kaç yaşında, nereli? beIN Sports çalışanı ?

    Dün akşam yayınlanan bir spor programında, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’ın üstü kapalı tehdit ettiği kimdir? Hande Sümertaş’ın kim olduğu gündem oldu. FIFA'ya bağlı olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nde (CIES) de eğitim gören Hande Sümertaş, Fatih Terim'in ekibinde yer alan önemli isimlerin başında geliyordu. İşte, Hande Sümertaş hakkında merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Hande Sümertaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Hande Sümertaş kimdir? Ahmet Çakar'ın beIN Sports çalışanı Hande Sümertaş hakkında söylediği sözlerin ardından Hande Sümertaş ismi spor dünyasında gündem oldu. Hande Sümertaş kimdir, kaç yaşında, nereli sorusunun cevabı araştırılıyor.

    HANDE SÜMERTAŞ KİMDİR?

    Hande Sümertaş, 1977 yılında dünyaya geldi. İstanbullu olan Hande Sümertaş, uzun yıllar Fatih Terim'in ekibinde görev aldı. Öğrenim hayatını ABD'de tamamladı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Spor Yönetiliği programına katıldı.

    FIFA'ya bağlı olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nde (CIES) de eğitim gören Hande Sümertaş, Terim'in ekibinde yer alan önemli isimlerin başında geliyordu.

    Hande Sümertaş, Galatasaray'da görevdeyken istifa edip beIN SPORTS'un medya hakları direktörlüğü görevine getirilmişti.
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