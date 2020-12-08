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    • 08.12.2020 12:10
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    ücreti ne kadar? 27. dönem hangi bankaya yatırılacak?

    ücreti hangi bankaya yatırılacak sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Polis olmak isteyenlerin başvuru yapacağı ne kadar? 8 Aralık itibariyle başlayan ön başvuru döneminin tamamlanması için başvuru ücretinin bankaya yatırılması gerekiyor. İşte, POMEM başvuru ücreti hakkında merak edilen bilgiler…

    takvim.com.tr
    POMEM başvuru ücreti ne kadar?

    POMEM başvuru ücreti ne kadar? POMEM başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 27. dönem POMEM başvuru dönemi başladı. Ön başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini pa.edu.tr adresinden tamamlayabiliyor. Ayrıca başvuru ücretinin de bankaya yatırılması gerekiyor. Peki, POMEM başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

    POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL (Yüz Elli) 08 Aralık 2020 saat 09:00'dan 21 Aralık 2020 saat 17:00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "27. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesaba yatırılacaktır.

    b) Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.

    c) Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

    UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

    UYARI: İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURULAR BAŞVURU ÜCRETİNİ YATIRDIKTAN SONRA YAPILACAKTIR.

    27. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan; Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan, Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan, Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.
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