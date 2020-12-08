TBMM Genel Kurulu'nda 2021 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Söz konusu görüşmelere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması damga vurdu.

Kılıçdaroğlu, her fırsatta yenilediği Sakarya Tank Palet Fabrikası'nın satıldığı yalanını bir kez daha söylemek istedi. Ancak elindeki kağıdı dahi okuyamayan Kılıçdaroğlu dalga konusu oldu.

ALTAY TANKI İÇİN 5 ADET PROTOTİP ÜRETİLDİ

Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nda; yerli ve milli tankımız ALTAY'ın üretimi için yaklaşık 10 yıldır çalışıldığı, çalışmaların ALTAY Tankının Seri Üretim İhalesi'yle son aşamaya geldiği, fabrikayla ilgili her türlü denetim yetkisinin de Milli Savunma Bakanlığı'na ait olduğu bildirildi.

2000'li yıllarda tank çalışmalarına başlandığı, OTOKAR A.Ş. ile tank üretimine ilişkin proje başlangıç sözleşmesinin yapıldığı öğrenildi.

İlk aşamada ALTAY Tankı Tasarım ve Prototip Üretimi için OTOKAR A.Ş.'nin görevlendirildiği ve bu kapsamda 5 adet prototip üretildiği, bu süreçte, Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın belirli alanlarının 2012-2015 yılları arasında, OTOKAR A.Ş.'ye tahsis edildiği öğrenildi.

5 adet prototipin kule ve gövdelerinin Arifiye Tank Palet Fabrikası'nda üretildiği, fabrikanın test alt yapısının da OTOKAR A.Ş.'ye kullandırıldığı ifade edildi.

2000'Lİ YILLARDA TANK ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

ALTAY Tankının Seri Üretim İhalesi'nin ise 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiği, ihaleye katılan üç firmadan en uygun teklifi veren BMC A.Ş. ile Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) arasında tankın seri üretimine ilişkin sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Tank yapmak için 2009 yılından bu yana devam eden çalışmalarının ALTAY Tankının Seri Üretim İhalesi'yle son aşamaya gelindiği bildirildi.

250 ADET TANKIN SERİ ÜRETİMİ AŞAMASINDA DA FABRİKANIN İŞLETME HAKKI BMC'YE VERİLDİ

Tıpkı tankın prototip üretimi aşamasında Tank Palet Fabrikası'nın belirli alanlarının OTOKAR'a tahsisinde olduğu gibi, 250 adet tankın seri üretimi aşamasında da fabrikanın işletme hakkının BMC'ye devri gündeme geldi.

ALTAY tankının en hızlı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırılması için tüm imkânların seferber edildiği, bu kapsamda Tank-Palet Fabrikası olarak da anılan 1'inci Ana Bakım Fabrikası'nın, 20 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alındığı bildirildi.