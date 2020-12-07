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    • 07.12.2020 09:16
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    şehir merkezine yılın ilk ı yağdı

    şehir merkezine yılın ilk ı yağarken her taraf beyaza büründü. Karla mücadele ekipleri ise teyakkuza geçti. Ekipler sabah saatlerinde yola çıkacaklar için yolları hazır hale getirdi.

    İHA
    Yılın ilk karı yağdı

    Van kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Kent merkezinde, gece saat 1:30 sularında başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

    BELEDİYE KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİ HAZIR HALE GETİRDİ

    Yurt genelinde olduğu gibi Van'da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine saatler kala yağan kar, karla mücadele ekiplerini teyakkuza geçirdi.

    Sürücüler ve mesaiye gidecek vatandaşların sıkıntı çekmemeleri için belediye karla mücadele ekipleri hazır hale getirildi.

    YÜKSEK RAKIMLI YERLERDE TEDBİRLER ARTIRILDI

    Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri ise sorumluluk bölgesinde oşan Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 Rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2730 Rakımlı Güzeldere Geçidi,

    Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi, Çaldıran-Doğubayazıt yolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi ile çevre illerin bağlantı yollarında tedbirlerini artırdı.
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    Haberler Güncel Van şehir merkezine yılın ilk karı yağdı