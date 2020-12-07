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    • 07.12.2020 22:23
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    'da devrildi! 1 polis yaralandı

    Son dakika haberi... 'da özel harekat ekibini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 polis hafif yaralandı. Kazada hafif yaralanan bir polis memuru 'ne kaldırıldı.

    Iğdır'da zırhlı araç devrildi! 1 polis yaralı...

    'da özel harekat ekibini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 polis yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Evren Paşa caddesi üzerinde seyreden , sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 AEE 736 plakalı otomobille çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle devrilen zırhlı araç, sürüklenip park halindeki 63 EV 706 plakalı otomobile çarparak durabildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI
    Bölgeye gelen ekipler, zırhlı aracın içindeki polisleri çıkardı. Kazada hafif yaralanan bir polis memuru 'ne kaldırıldı.

    Yol, zırhlı aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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