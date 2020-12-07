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    • 07.12.2020 13:04
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    Dikkat! Koronavirüs aşısı olayım derken dolandırılmayın! Bakanlık o yönteme karşı uyardı

    Son dönemde "oltalama" yöntemiyle binlerce kişiyi dolandıran fırsatçılar, şimdi de koronavirüs aşısı üzerinden vatandaşı dolandırmaya kalktı. konuyla ilgili olarak uyarı yaptı.

    Dikkat! Korona aşısı olayım derken dolandırılmayın

    nın eğitim ve farkındalık programı 'dan, "oltalama" yoluyla aşı dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

    Bakanlığın internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:

    "Telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajlarına veya sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır."

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    Haberler Güncel Dikkat! Koronavirüs aşısı olayım derken dolandırılmayın! Bakanlık o yönteme karşı uyardı