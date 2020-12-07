Sağlam aile yapımızdan, milli ve manevi değerlerimizden ödün vermeden, gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Milli Mücadele yıllarında, Kurtuluş Savaşı'nda ön saflarda yer alan kahraman kadınlarımızın açtığı yolda, her hal ve şartta milli iradenin yanında yer alarak demokrasimize ve haklarımıza aynı cesaretle sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncüler içerisinde, Zât-ı aliniz başta olmak üzere bu aziz vatanı bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizi saygıyla ve şükranla yad ediyorum."

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