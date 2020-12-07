Çin'de üretilen Kovid-19 aşısının Türkiye'de gönüllü uygulamalarının koordinatörlüğünü yürüten Hacettepe Üniversitesi'nden Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, A Haber canlı yayınında Çin aşısıyla ilgili merak edilen tüm soruları yanıtladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Prof. Dr. Murat Akova, A Haber canlı yayınında Çin menşeili Sinovac şirketinin ürettiği ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da Türkiye'nin 50 milyon doz için anlaşma yaptığı Türkiye'de de uygulanacağını bahsettiği Kovid-19 aşısıyla ilgili tüm sorulara yanıt verdi.

11 Aralık'ta Türkiye'de olması beklenen aşıların ilk olarak sağlık personellerine uygulanacağı duyuruldu. Peki Çin aşısı ne kadar güvenilir? bu soruya Prof. Dr. Akova şöyle yanıt verdi;

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DURUMU ŞİDDETLENECEK"