Adeta yılan hikayesine dönen Aşık çiftinin arasındaki olaylar zinciri bitmek bilmiyor.

Yağmur Aşık'ın boşaltması gerektiği evi kullanılmaz hale getirdiği iddia ediliyor. Emre Aşık, boşanma esnasında olduğu eşi Yağmur Aşık'ı kendisine ait olan evden polis zoruyla çıkardı. Eski futbolcu, eşinin evi darmadağın ettiği suçlamasını yaptı.

Görüntüler ile desteklen durum hakkına Yağmur Aşık, açıklama yaptı: "Mahkeme usulsüz bir karara imza attı. Vurma kırma söz konusu değil. Benim bir gün içinde evimi taşımam isteniyor, aynı gün içinde ev buldum. Evi temizleyecek vaktim yoktu. Şöminenin camını çok eskiden çalışanımız tarafından temizlenirken kırılmıştı."