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    Son dakika: , nı yalanladı

    Son dakika herine göre, , "nda ’nin AB Zirvesi Öncesinde ve ’deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberler gerçek dışıdır. 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren yayınladığı "11 " ve "12 " ile Ege ve Doğu Akdeniz'de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

    DHA
    Türkiye, Yunan basınını yalanladı

    Son dakika heri...

    , "Yunan basınında Türkiye'nin AB Zirvesi Öncesinde Ege ve Akdeniz'deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberler gerçek dışıdır. Yunanistan 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren yayınladığı "11 NAVTEX" ve "12 NOTAM" ile Ege ve Doğu Akdeniz'de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir. Yunanistan Türkiye ile ikili meselerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, işbirliği ve diyalog ile çözebilir." dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye, Yunan basınını yalanladı