İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra seyahate ilişkin de belli şartlar var. Eğer kısıtlama süresi içerisinde seyahat edecekseniz biletleme yapmış olmanız gerekiyor. Aksi halde denetimlerde ekipler tarafından biletinizin olmadığı tespit edilirse cezai işlem uygulanabilir. Eğer şahsi olarak seyahat edecekseniz onun da belli şartları var.