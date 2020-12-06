Korkunç gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı: Kovid-19 bütün organlara zarar veriyor | Koronavirüs neden öldürüyor?





Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde bir buçuk milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs ile ilgili yapılan araştırmalar virüsün neden ölümcül olduğunu ortaya çıkardı. Koronavirüsün sadece akciğere değil, bütün organlara zarar veriyor. En son bulgular tiroitlere bile zarar verdiği ortaya çıkarıldı.

KRONİK RAHATSIZLIKLARI BULUNANLAR İÇİN RİSK DURUMU

Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Türkiye'de 14 bini, dünya genelinde ise bir buçuk milyonu geçti. Kronik rahatsızlıkları bulunanlar için risk çok daha fazla.