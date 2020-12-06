"Ev alma, komşu al" ata sözü bir kez daha gerçek oldu. Kimsenin inanamadığı bu olay Almanya'da gerçekleşti. 6 köyden oluşan Waldsolms kasabasında yaşayan ve 2019 yılında hayatını kaybeden Renate Wedel adlı (73) kadın, komşularına 6.2 milyon (yaklaşık 58 milyon TL) miras bıraktı.

Yerel belediye Başkanı Bernd Heine, "İlk başta bunun mümkün olmadığını düşündüm. Mirasın büyük bir kısmının kasabadaki tesis ve altyapı çalışamaları için kullanılacak " dedi.

BANKA HESABI VE DEĞERLİ EŞYALAR!

Wedel'in düzenlediği vasiyetnamede yer alan mirasın bir banka hesabı, hisse senetleri, değerli eşyalar, ev ve mülkten oluştuğu açıklandı.