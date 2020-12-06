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    • 06.12.2020 Gazete
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    Komşuluk ölmemiş! 'da adlı kadın komşularına 6.2 milyon miras bıraktı

    "Ev alma, komşu al" ata sözü bir kez daha gerçek oldu. inanamadığı bu olay 'da gerçekleşti. 6 köyden oluşan Waldsolms kasabasında yaşayan ve 2019 yılında hayatını kaybeden adlı (73) kadın, komşularına 6.2 milyon (yaklaşık 58 milyon TL) miras bıraktı.

    Komşuluk ölmemiş!

    "Ev alma, komşu al" ata sözü bir kez daha gerçek oldu. inanamadığı bu olay 'da gerçekleşti. 6 köyden oluşan Waldsolms kasabasında yaşayan ve 2019 yılında hayatını kaybeden Renate Wedel adlı (73) kadın, komşularına 6.2 milyon (yaklaşık 58 milyon TL) miras bıraktı.

    Yerel belediye Başkanı Bernd Heine, "İlk başta bunun mümkün olmadığını düşündüm. Mirasın büyük bir kısmının kasabadaki tesis ve altyapı çalışamaları için kullanılacak " dedi.

    BANKA HESABI VE DEĞERLİ EŞYALAR!
    Wedel'in düzenlediği vasiyetnamede yer alan mirasın bir banka hesabı, hisse senetleri, değerli eşyalar, ev ve mülkten oluştuğu açıklandı.

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    Haberler Güncel Komşuluk ölmemiş! Almanya'da Renate Wedel adlı kadın komşularına 6.2 milyon miras bıraktı