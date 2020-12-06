Gündemleri Türkiye

Katil Ermenistan, Azerbaycan karşısında yenilgiye uğradı. Özgürlüğüne kavuşan Dağlık Karabağ'da yıllar sonra Azerbaycan bayrağı dalgalandı. Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, Dağlık Karabağ'daki kirli oyunu açıkladı! Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Erivan hükümetinin bölgede savaşın başlaması için tüm imkanları kullandığını anlattı.

"Ermeniler, Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştı, başaramadı" ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Der Spiegel'e röportaj verdi. Avrupa ve ABD'nin yeniden stratejik ortak olması gerektiğini söyledi. "Libya ya da Suriye'de olduğu gibi, Rusya ya da Türkiye tarafından doldurulan bir boşluk bırakmamalıyız. Artık otokratik oyunculara oyunları için alan sunamayız" dedi.