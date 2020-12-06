Gündemleri Türkiye

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    • 06.12.2020 Gazete
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     , karşısında yenilgiye uğradı. Özgürlüğüne kavuşan 'da yıllar sonra Azerbaycan bayrağı dalgalandı. Ermenistan eski , Dağlık Karabağ'daki kirli oyunu açıkladı! Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Erivan hükümetinin bölgede savaşın başlaması için tüm imkanları kullandığını anlattı.

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    Katil , karşısında yenilgiye uğradı. Özgürlüğüne kavuşan 'da yıllar sonra Azerbaycan bayrağı dalgalandı. Ermenistan eski , Dağlık Karabağ'daki kirli oyunu açıkladı! Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Erivan hükümetinin bölgede savaşın başlaması için tüm imkanları kullandığını anlattı.

    "Ermeniler, 'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştı, başaramadı" ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 'e röportaj verdi. Avrupa ve ABD'nin yeniden stratejik ortak olması gerektiğini söyledi. "Libya ya da 'de olduğu gibi, Rusya ya da Türkiye tarafından doldurulan bir boşluk bırakmamalıyız. Artık otokratik oyunculara oyunları için alan sunamayız" dedi.

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