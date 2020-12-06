Dereler kırmızıya boyandı! 'Elinizi koyarsanız yara çıkar, hasta olursunuz'

'20 GÜN ÖNCE BÖYLE AKMIYORDU'

Samanlı Mahallesinde çiftçilik yapan vatandaşlar, "Bu su Gürsu arıtma tesisinden geliyor. Fabrikaların toplamış olduğu su arıtma tesisinde toplanıyor.

Gördüğünüz gibi ne kadar arıtıldığı ortada. Yetkililer bu suya içilebilir raporu veriyorlarmış. Bu suya içilebilir raporu verenler içerse biz de içmeye hazırız. Bundan 20 gün önce bu su böyle akmıyordu. Bu suyla biz sebze ve meyve suluyoruz. Sulamak mecburiyetinde kalıyoruz" dedi.