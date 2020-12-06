Blu TV ücretsiz nasıl izlenir? Blu TV hafta sonu ücretsiz kod alma işlemi nasıl yapılır?

4 Aralık Cuma akşamı 21.00 ve 6 Aralık Pazar akşamı 23.59 saatleri arasında BluTV'nin zengin içeriği, herkesin ücretsiz erişimine açılacak. İzleyiciler Cuma gününden itibaren BluTV'nin internet sitesinden e-posta adreslerini kullanarak kod alabilecek ve belirlenen saat aralığında bu kod aracılığıyla BluTV içeriklerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.

BLU TV ÜYELİK NASIL YAPILIR?

Abonelik için sadece adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz ve bir de tabii ki şifre gerekli. Bu adımları atladıktan sonra ise karşınıza ödeme için kredi kartı bilgilerinin istendiği ekran gelecek. Buradan ad, soyad, kartın geçerlilik tarihi, kart numarası ve kartın güvenlik kodunu girdikten sonra devam butonuna basıyorsunuz. Abonelik işlemleriniz tamam.