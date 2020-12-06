Birçok özel yapımın, yerli ve yabancı dizilerin ve filmlerin yer aldığı Blu TV bu hafta sonu ücretsiz olarak izlenebiliyor. Corona virüs ile mücadele kapsamında evde kalan vatandaşların sıkılmaması adına alınan bu karar büyü ilgi gördü ve sitede yoğunluk yaşandı. Blu TV ücretsiz nasıl izlenir? Blu TV hafta sonu ücretsiz kod alma işlemi nasıl yapılır? Sorularının merak edilen yanıtlarını haberimizin içeriğinde sizler için derledik. İstediğiniz yapımları kolay bir şekilde izleyebilirsiniz.
BLU TV ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?
BluTV özel yapımları, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmler bu hafta sonu herkese ücretsiz olacak. Evde geçirdiğimiz zorlu günleri daha keyifli kılmak adına BluTV'nin tüm içerikleri, 4 Aralık Cuma günü saat 21.00'den 6 Aralık Pazar akşamı saat 23.59'a kadar ücretsiz izlenebilecek.
Türkiye'nin en büyük yerli video platformu BluTV, her ay koleksiyonuna eklediği yeni içeriklerle izleyicisine benzersiz deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Sevilen platform, şimdi de pandemi önlemleri sebebiyle aralıksız sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bu hafta sonunu herkes adına daha eğlenceli hâle getirmek için harekete geçiyor.
4 Aralık Cuma akşamı 21.00 ve 6 Aralık Pazar akşamı 23.59 saatleri arasında BluTV'nin zengin içeriği, herkesin ücretsiz erişimine açılacak. İzleyiciler Cuma gününden itibaren BluTV'nin internet sitesinden e-posta adreslerini kullanarak kod alabilecek ve belirlenen saat aralığında bu kod aracılığıyla BluTV içeriklerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.
BLU TV ÜYELİK NASIL YAPILIR?
Abonelik için sadece adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz ve bir de tabii ki şifre gerekli. Bu adımları atladıktan sonra ise karşınıza ödeme için kredi kartı bilgilerinin istendiği ekran gelecek. Buradan ad, soyad, kartın geçerlilik tarihi, kart numarası ve kartın güvenlik kodunu girdikten sonra devam butonuna basıyorsunuz. Abonelik işlemleriniz tamam.
BLU TV ÜYELİK NE KADAR?
BluTV üyeliği aylık tüm vergiler dahil kredi/banka kartı ile *22.90 TL, Apple uygulama içi ödeme ile 24.99 TL'dir.
BluTV yurt dışı üyeliği aylık 5.90 Euro'dur.
Yerli banka ve kredi kartlardan üyelik tarihine ait Merkez Bankası kurlarına göre Türk Lirası karşılığı tahsil edilir.
Yabancı banka ve kredi kartlarından abonelik ücreti Euro olarak tahsil edilmektedir. Ülkeye göre ise para birimi değişebilir.
*TR'de başlayacak yeni üyeliklerde geçerlidir. Hesabım bölümünden güncel abonelik ücretinizi görüntüleyebilirsiniz.