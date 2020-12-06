İzmir'de yaşayan Akyüz çiftinin 11 aylık kızları SMA hastası Berra Akyüz, hastalığı tüm organlarını etkilediği için makinelere bağlı nefes alıyor. Doktorlar, oturur pozisyonda kalmakta zorlanan ve başını hiçbir yöne çeviremeyen küçük kızın, tedavi olmazsa en fazla 5 yaşına kadar yaşayabileceğini söylüyor. Ailesi yardım bekliyor.

2.4 MİLYON DOLAR GEREKLİ!



Batman'da Tenha çiftinin 6 aylık kızları Elif Eva'ya bir süre önce nadir görülen SMA tanısı konuldu. Kızının her geçen gün hareketlerini kaybettiğini belirten Enes Tenha, "Tedavinin maliyeti 2.4 milyon dolar. Bebeğimiz ölmesin. Eşim, her gün 5 cihazın desteğiyle kızımıza bakıyor" dedi.