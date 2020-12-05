Yarın ALES var mı? ALES ertelendi mi? ALES ne zaman yapılacak?

ALES ne zaman yapılacak? Yarın ALES var mı? ALES ertelendi mi? ÖSYM tarafından 6 Aralık tarihinde yapılacağı duyurulan ALES sınavının ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. Sınavda başarılı olmak için hazırlık yapan adaylar ALES sınavının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni tedbirler hayata geçirilmişti. Peki, ALES ertelendi mi?
ALES ERTELENDİ Mİ?
ALES sınavı ertelendi. 6 Aralık Pazar günü saat 10:15'te yapılması planlanan sınav için ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Değerli Adaylarımız,
Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin bir duyuru henüz yayınlanmadı. Tarih verildiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
ALES'E KİMLER GİREBİLİR?
Bir lisans programında eğitim gören ya da mezun olmuş herkes ALES'e girebilir. Yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve okulunun denklik belgesi bulunan kişiler de bu sınava başvurabilirler. Özellikle tezli yüksek lisans başvuruları için ALES en önemli kriterlerden bir tanesidir.
ALES'e girme sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Adaylar dilediği sürece sınava başvuru yapabilirler. Sınav sonucunda bir yere başvuru yapılmışsa adayların geçerlilik süresi bulunan en yüksek ALES puanına bakılır.