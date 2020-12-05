Yarın ALES var mı? ALES ertelendi mi? ALES ne zaman yapılacak?

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin bir duyuru henüz yayınlanmadı. Tarih verildiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

Bir lisans programında eğitim gören ya da mezun olmuş herkes ALES'e girebilir. Yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve okulunun denklik belgesi bulunan kişiler de bu sınava başvurabilirler. Özellikle tezli yüksek lisans başvuruları için ALES en önemli kriterlerden bir tanesidir.

ALES'e girme sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Adaylar dilediği sürece sınava başvuru yapabilirler. Sınav sonucunda bir yere başvuru yapılmışsa adayların geçerlilik süresi bulunan en yüksek ALES puanına bakılır.