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    • 05.12.2020 13:12
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    camiasının önemli ismi 'a son veda! Başkan Erdoğan cenaze töreninde (Turgut Kıran kimdir?)

    Son dakika haberi... Türkiye’nin önde gelen armatörleri arasında yer alan hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, camiasının önemli ismi Turgut Kıran’ın 'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

    AA
    DHA

    Başkan Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybeden Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze törenine katıldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abdullah Tivnikli Tatbikat Camii'nde, saat 12.00'de gerçekleşen törene Kıran'ın oğulları Tamer Kıran, Murat Kıran, Gökhan Kıran, Tahir Kıran ve Barbaros Kıran taziyeleri kabul etti.


    Törene Erdoğan'ın yanısıra AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.Törenin ardından Kıran'ın cenazesi defnedilmek üzere Eyup Sultan Mezarlığı'na götürüldü.

    TURGUT KIRAN KİMDİR?

    1935 yılında Rize'nin Derepazarı ilçesinde doğan Kıran, 1973'te Deniz Nakliyatı T.A.Ş'nin ihale ile satışa çıkarttığı KAR isimli frigofirik gemisini satın alarak denizcilik sektörüne giriş yaptı.

    Kıran, Türk denizcilik sektörünün gelişmesinde ve yapılanmasında önemli katkılarda bulundu.

    Türkiye'nin önde gelen armatörleri arasında yer alan Turgut Kıran'ın onursal başkanı olduğu Kıran Holding'e ait gemiler, uluslararası sulardaki faaliyetlerini sürdürüyor.

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