

Törene Erdoğan'ın yanısıra AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.Törenin ardından Kıran'ın cenazesi defnedilmek üzere Eyup Sultan Mezarlığı'na götürüldü.