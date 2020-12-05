10. Tüm test ve karantina ücretleri KKTC vatandaşı olsun veya olmasın ülkeye gelen yolcular tarafından karşılanacaktır. Ülkeye giriş yapmak isteyen kişiler, aşağıdaki hesap numaralarına karsısında yazan ücretleri ödeyerek alacakları dekontla uçuş yapabileceklerdir. Havayolu şirketleri dekontlarını ibraz etmeyen yolcuları uçağa kabul etmeyeceklerdir.

11. Birleşik Krallık'tan gelecek yolcuların NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi) testleri girişte kabul edilecektir. İngiltere'nin kapalı olması dolayısıyla test sonucunu print yapamayan yolcuların NHS'nin göndermiş olduğu SMS de geçerli kabul edilecektir. Ayrıca Birleşik Krallık'ta eğitim gören KKTC uyruklu öğrencilerin kendi üniversiteleri tarafından yapılan tüm covid 19 testleri geçerlidir. Uygulama sadece Birleşik Krallık ile sınırlıdır.

12. Türkiye'ye kısa süreli ziyaret gerçekleştiren KKTC vatandaşları'nın KKTC'ne dönerken KKTC'den alınan son 3 gün içerisindeki PCR testleri geçerlidir. Bu kişiler KKTC'ne girişlerinde 7 günlük merkezi karantina uygulamasına tabidir.

13. İşbu uygulamalar 8 Aralık 2020 ile 23 Aralık 2020 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) geçerli olacaktır."