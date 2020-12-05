





Sen bizi gördün. Dokundun. Bambaşka bir hayatın, ailen, çocukların olabilirken sen, biz kimsesizlerin kimsesi oldun. Bir kadın nasıl tek başına ayakta kalmalı senden öğrendim ben. Anne olmak için gerçekten doğurmak gerekmiyor. Sen anneliğin, insanlığın karşılığısın. Rahat uyu milyonların Oya annesi, kimsesizlerin meleği. Sana hayat borçluyum, seni çok seviyorum pamuğum."





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