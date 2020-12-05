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    • Güncel
    • 05.12.2020 Gazete
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    li baba 5 yaşındaki oğlu Leonardo’nun velayeti için yardım istiyor

    'de  (43), 'da birliktelik yaşadığı 'dan dünyaya gelen 5 yaşındaki oğlu 'in velayetini almak için Türk yetkililerden yardım istedi.

    Baba istek!

    İzmir'de (43), 'da birliktelik yaşadığı Ilaria Alasondra'dan dünyaya gelen 5 yaşındaki oğlu 'in velayetini almak için Türk yetkililerden yardım istedi.

    Halen yanında olan oğlunun velayeti kendisinde bulunan İtalyan annenin, Leonardo'yu almak için her yola başvurduğunu söyleyen baba Yiğit, "İtalya'da çocuğumla Türkçe konuşmama karıştılar. 'Türkçe konuşursan İtalyan kültürünü yaşatmazsan çocuğunu elinden alırız' dediler ve velayeti, Dilimi, dinimi, vatanımı satmam, bana yardım edin" dedi.

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    Haberler Güncel İzmirli baba 5 yaşındaki oğlu Leonardo’nun velayeti için yardım istiyor