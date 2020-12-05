İzmir'de Demirbilek Yiğit (43), İtalya'da birliktelik yaşadığı Ilaria Alasondra'dan dünyaya gelen 5 yaşındaki oğlu Leonardo Maximus Yiğit'in velayetini almak için Türk yetkililerden yardım istedi.

Halen yanında olan oğlunun velayeti kendisinde bulunan İtalyan annenin, Leonardo'yu almak için her yola başvurduğunu söyleyen baba Yiğit, "İtalya'da çocuğumla Türkçe konuşmama karıştılar. 'Türkçe konuşursan İtalyan kültürünü yaşatmazsan çocuğunu elinden alırız' dediler ve velayeti, Dilimi, dinimi, vatanımı satmam, bana yardım edin" dedi.