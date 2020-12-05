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    • 05.12.2020 Gazete
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    2 Rus ve bir Türk vatandaşı İHA AR-GE Merkezi’ni gizlice görüntülemeye kalktı! 3’ü de gözaltına alındı

    Rus NTV kanalının muhabiri olduğunu iddia eden ve kameraman , 'a geldi. Önceki gün Türk vatandaşı A.Ç.K. ile birlikte 'na gitti. Burada gizlice İHA'nın uçuş testlerini görüntülemek istedi. İhbar üzerine ve ekipleri, zanlıları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

    Gizlice çekiyorus

    Rus NTV kanalının muhabiri olduğunu iddia eden ve kameraman , 'a geldi. Önceki gün Türk vatandaşı A.Ç.K. ile birlikte 'na gitti.

    Burada gizlice İHA'nın uçuş testlerini görüntülemek istedi. İhbar üzerine ve ekipleri, zanlıları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul Valiliği, "Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır" açıklamasını yaptı. Olaya ilişkin soruşturma detaylarının daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

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    Haberler Güncel 2 Rus ve bir Türk vatandaşı İHA AR-GE Merkezi’ni gizlice görüntülemeye kalktı! 3’ü de gözaltına alındı