Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde Uzman Çavuş Altun'un şehit olmasının ardından başlatılan operasyon kapsamında 17 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde Uzman Çavuş Altun'un şehit olduğu saldırı sonrası başlatılan operasyonda toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

İşte o açıklama

Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz Kahraman Silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un kanı yerde bırakılmadı. Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu.

