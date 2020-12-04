SON DAKİKA: Koronavirüs aşısı ilk hangi meslek gruplarına yapılacak? Öncelik listesi belli oldu





Bakan Koca, "Son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakârlık sınavımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.





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