KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs ücreti ne kadar?

BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

* Başarısız olması,

* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

* Öğretim kurumunun kapatılması,

* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

* Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?



KYK burs başvurusunun tamamlanmasıyla birlikte gözler yurt başvurusuna da çevrildi. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. 2020 KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Yurt başvurularının ilerleyen haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor.