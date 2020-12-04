



Soğuk hava ya da konuşmayla beraber yeme, su içme, sırt üstü yatma, gece-gündüz farkı gösterip göstermediğinin de önemli olduğunu belirten Düger, "Öksürükle birlikte balgam, kan tükürme, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ses kısıklığı, kusma, baş dönmesi olması farklı hastalıklara işaret edebilir. Örneğin, sabah yataktan kalkmayla birlikte başlayan öksürük, sigara, kronik akciğer hastalığı, sinüzit, soğuk alerjisi, bronşektazi ve tüberküloza bağlı olabilir" ifadelerini kullandı.

"YEMEK YERKEN VE SU İÇERKEN ÖKSÜRÜYORSANIZ DİKKAT"

Dr. Mustafa Düger, yemek yerken veya su içerken öksürük başlıyorsa "bronkoözofageal fistül" denilen solunum yolları ile yemek borusu arasındaki bir bağlantıya işaret ettiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu: