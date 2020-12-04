Başkan Erdoğan, CHP'li vekilin orduya yönelik çirkin sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından olumsuz bir ifade çıkmayacak. bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer mehmetçiktir. biz mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz. Yedirtmeyeceğiz...
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nu açtı. "Burası bir sanat vahasına dönüşecektir" dedi.
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI YERLEŞKESİ
14.5 hektar alanda 5 bloktan oluşuyor.
2023 kişilik konser salonu bulunuyor.
10 bin kişilik de açık konser alanı var.
SANAT TA HEDEF 2023
Başkan Erdoğan, 2023 kişilik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nu açtı: Burası bir sanat vahasına dönüşecektir. Türkiye, sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, sanatta da prangalarından kurtuldU.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanat abidesinin açılışında "Burada Pisagor ve Farabi tertibinden Mozart ile Bach'ın tınıların, Şemsettin ve Meragi'den, şehnaz besteler, üvertürler, kar-ı natıklar burada yankılanacaktır. Bir Itri nevakarı ile bir Beethoven konçertosu bir Yunus ilahisine eşlik eden barış senfonisi dünyaya açılacaktır" dedi.
800 ARAÇLIK OTOPARK
Modern mimarisiyle dünyada sanat merkezleri arasında alacak olan konser salonu, 15,4 hektarlık alan üzerinde 5 blok olarak inşa edildi. 2023 kişilik konser salonu. Açık hava konser alanı, restoran, kafeterya ve 800 araçlık kapalı otoparkı ile her ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlandı.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, açılışın ardından muhteşem bir konser verdi.
Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte incelemelerde bulundu.