CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI YERLEŞKESİ

14.5 hektar alanda 5 bloktan oluşuyor.

2023 kişilik konser salonu bulunuyor.

10 bin kişilik de açık konser alanı var.

SANAT TA HEDEF 2023

Başkan Erdoğan, 2023 kişilik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nu açtı: Burası bir sanat vahasına dönüşecektir. Türkiye, sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, sanatta da prangalarından kurtuldU.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanat abidesinin açılışında "Burada Pisagor ve Farabi tertibinden Mozart ile Bach'ın tınıların, Şemsettin ve Meragi'den, şehnaz besteler, üvertürler, kar-ı natıklar burada yankılanacaktır. Bir Itri nevakarı ile bir Beethoven konçertosu bir Yunus ilahisine eşlik eden barış senfonisi dünyaya açılacaktır" dedi.