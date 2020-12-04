Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan, ’ye net mesaj: Mehmetçiği yedirtmeyiz

    Başkan Erdoğan, ’li vekilin orduya yönelik çirkin sözlerine tepki gösterdi. ’na seslendi: Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından olumsuz bir ifade çıkmayacak. bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer mehmetçiktir. biz mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz. Yedirtmeyeceğiz...

    Başkan Erdoğan, CHP'li vekilin orduya yönelik çirkin sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından olumsuz bir ifade çıkmayacak. bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer mehmetçiktir. biz mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz. Yedirtmeyeceğiz...

    Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nu açtı. "Burası bir sanat vahasına dönüşecektir" dedi.

    CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI YERLEŞKESİ
    14.5 hektar alanda 5 bloktan oluşuyor.
    2023 kişilik konser salonu bulunuyor.
    10 bin kişilik de açık konser alanı var    .

    SANAT TA HEDEF 2023
    Başkan Erdoğan, 2023 kişilik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nu açtı: Burası bir sanat vahasına dönüşecektir. Türkiye, sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, sanatta da prangalarından kurtuldU.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanat abidesinin açılışında "Burada Pisagor ve Farabi tertibinden Mozart ile Bach'ın tınıların, Şemsettin ve Meragi'den, şehnaz besteler, üvertürler, kar-ı natıklar burada yankılanacaktır. Bir Itri nevakarı ile bir Beethoven konçertosu bir Yunus ilahisine eşlik eden barış senfonisi dünyaya açılacaktır" dedi.

    800 ARAÇLIK OTOPARK
    Modern mimarisiyle dünyada sanat merkezleri arasında alacak olan konser salonu, 15,4 hektarlık alan üzerinde 5 blok olarak inşa edildi. 2023 kişilik konser salonu. Açık hava konser alanı, restoran, kafeterya ve 800 araçlık kapalı otoparkı ile her ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlandı.

    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, açılışın ardından muhteşem bir konser verdi.

    Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte incelemelerde bulundu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, CHP’ye net mesaj: Mehmetçiği yedirtmeyiz