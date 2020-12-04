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    • 04.12.2020 22:25
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    'da kan donduran olay! Çobanın bulduğu ı görenler şoke oldu

    'nın Çankaya ilçesinde ormanlık alanda bir erkeğe ait bulundu. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda 'dan bu yana kayıp olan 'e (53) ait olduğu tespit edildi. Haberi alan acılı aile şoke oldu.

    Ankara'da kan donduran olay!

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde ormanlık alanda bir erkeğe ait kesik baş bulundu.

    Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi İmrahor mevkiinde bulunan ormanlık alanda bir çoban bir erkeğe ait kesik bir baş buldu.

    Çobanın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

    Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda 23 Kasım'dan bu yana kayıp olan Hacı Ali Karagöz'e (53) ait olduğu tespit edildi.

    Şahsın ailesinin başın yanında bulunan eşyalardan teşhis ettiği öğrenildi.

    Bedenin kalan kısmının bulunması için ekipler çalışma başlattı.

    Şahsın alzheimer hastası olduğu öğrenildi.

    Başın bulunduğu alanda ayrıca bir adet tabancanın da polis tarafından bulunduğu öğrenildi
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    Haberler Güncel Ankara'da kan donduran olay! Çobanın bulduğu kesik başı görenler şoke oldu