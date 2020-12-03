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    • 03.12.2020 09:47
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    Son dakika: Milletlerarası anlaşmalar 'de yayımlandı

    'nin, Senegal'le eğitim ve spor alanlarında iş birliğine dair imzaladığı anlaşmalara ilişkin kararlar 'de yayımlandı. Karara göre, iki ülke örgün ve yaygın eğitimde bilgi ve bilimsel yayınların yanı sıra uzman, öğretmen ve öğrenci değişimi ile teknik ve çerçevesinde deneyim paylaşımı gibi konularda iş birliği yapacak.

    AA
    Kritik anlaşmalar Resmi Gazete'de!

    Dakar'da 'ta imzalanan " ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim "nın onaylanmasına ilişkin karara göre, iki ülke örgün ve yaygın eğitimde bilgi ve bilimsel yayınların yanı sıra uzman, öğretmen ve öğrenci değişimi ile teknik ve çerçevesinde deneyim paylaşımı gibi konularda iş birliği yapacak.

    Anlaşma, Senegal'de Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesinin teşvik edilmesi, iki ülkenin kendi eğitim programına diğer tarafın kültürünü yansıtması, imkan çerçevesinde her yıl karşılıklı dil kursu, yükseköğrenim ve araştırma bursları tahsis edilmesi gibi hususları da içeriyor.

    'de ayrıca Dakar'da 28 Ocak'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı.

    Her iki ülkenin spor yapıları arasında iletişimi ve iş birliğini destekleyip kolaylaştırmayı amaçlayan anlaşmaya göre, Türkiye ile Senegal, spor alanında ilişkilerinin geliştirilmesini ve güçlendirilmesini teşvik edecek ve destekleyecek.

    İki ülke, spor müsabakalarının organizasyonu, sponsorluk, spor hekimliği ve dopingin önlenmesi alanlarında uzman değişimi ve tecrübe paylaşımı, spor ve beden eğitimi alanlarında spor heyetlerinin, antrenörlerin ve uzmanların karşılıklı ziyaretleri, yetenekli genç sporcular için değişim programları gibi konularda iş birliği yapacak.

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    Haberler Güncel Son dakika: Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı