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    • 03.12.2020 09:38
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    'te dev operasyonu! 29 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi... 'te düzenlenen operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 89 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi ve ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi.

    Gaziantep'te dev operasyon! 29 kişi gözaltında

    'teki operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 29 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

    Adreslerdeki aramalarda 89 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız 10 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu! 29 kişi gözaltına alındı