20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabiliyor? 20 yaş altı için özel araçla şehirlerarası yolculuk yasak mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Vatandaşlar arama motorları üzerinden sıkça 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabiliyor? Sorusunun cevabını sorgulamaya başladı. Hafta sonları ise herkes için tüm illerde genel sokağa çıkma kısıtlaması yapılıyor. Peki 20 yaş altı için özel araçla şehirlerarası yolculuk yasak mı? Seyahat etmek isteyen çocukların velisinin yanında olması yeterli mi? İşte konuya dair tüm bilgiler…
20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLİYOR?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
20 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?
Türkiye'nin gündeminde yeni koronavirüs kararları ile birlikte 20 yaş altı seyahat yasağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı sonrası yeni kararlar duyurulurken 20 yaş altı seyahat edebilir mi sorusu da yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada 20 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlandığını duyurdu.
20 yaş altı seyahat edebiliyor. Ancak toplu taşıma araçlarını kullanmayacağı biliniyor. Erdoğan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili verilen kararları şöyle duyurdu;
65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.
Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.
KİMLER MUAF?
Genelge kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağından muaf olanlar hakkında;
* ''Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.''
* ''20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.'' ifadeleri yer aldı.