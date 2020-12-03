Mağazanın içinde kapının hemen önünde halay çeken grup, caddedeki vatandaşların dikkatini çekti. Bir kişi, fiziksel mesafeye uymadan halay çekenleri cep telefonuyla görüntüledi. Görüntü, sosyal medyada da paylaşıldı. Koronavirüs salgınının yayılmaması için kurallara uyulması yönünde yapılan çağrılara rağmen mağazada halay çekilmesi, sosyal medyada tepki çekti.