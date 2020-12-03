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    • 03.12.2020 12:48
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    Son dakika: İsyan ettiren görüntüler! 'da tedbirlerini hiçe saydılar!

    Dünyayı kasıp kavuran 'de de yeniden artışa geçmişken 'dan gelen görüntüler isyan ettirdi. Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir mağazada, personeller koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak halay çektiler. Personelleri görenler şaşkına dönerken, amatör bir kamera tarafından o anlar kayda alındı. Görüntüler büyük tepki çekti.

    DHA

    Ankara'da koronavirüs salgınına karşı kurallara uyulması çağrılarına rağmen mağazada çalışanların el ele tutuşup, halay çekmesi tepki çekti.

    Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi'nde faaliyet gösteren beyaz eşya mağazası çalışanları, doğum günü olan iş arkadaşları için pasta kesip, el ele tutuşarak müzik eşliğinde halay çekmeye başladı.

    Mağazanın içinde kapının hemen önünde halay çeken grup, caddedeki vatandaşların dikkatini çekti. Bir kişi, fiziksel mesafeye uymadan halay çekenleri cep telefonuyla görüntüledi. Görüntü, sosyal medyada da paylaşıldı. Koronavirüs salgınının yayılmaması için kurallara uyulması yönünde yapılan çağrılara rağmen mağazada halay çekilmesi, sosyal medyada tepki çekti.

    Polisin, mağazada halay çekenleri uyardığı, çalışanların da özür dilediği öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İsyan ettiren görüntüler! Ankara'da koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar!