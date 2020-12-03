"FETÖ'NÜN ÖRGÜTSEL AMAÇLARINA HİZMET ETMEKTEDİR"

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: "FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarszılaştırmak hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek bir FETÖ yöntemidir ve ancak FETÖ'nün örgütsel amaçlarına hizmet etmektedir. Davalı, bugün FETÖ'nün egemen olmadığı özgür bir ülkede yaşıyorsa bunu öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza ve ona destek veren milletimize borçlu olduğunu unutmamalıdır.