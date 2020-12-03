Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. Bu noktada vatandaşlar Misafirlik yasaklandı mı? Misafirlige gidene ceza var mı? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herkesin kendi evinde izole olmasına vurgu yaparken önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca bazi illerde misafirlik yasaklandı, peki cezası ne kadar? İşte tüm detaylar…